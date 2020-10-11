Ağustos ayının Yatırım Teşvik Belgeleri listesi yayınlandı

Ağustos 2020 Yatırım Teşvik Belgeleri listesi yayınlandı.

Listede 911 firma yer alıyor. Desteklenecek projelerinin toplam tutarı 18,3 milyar lira. Ayrıca 975 milyon ABD dolar makine teçhizat desteği verilecek. Projeler bittiğinde 28 bin 411 yeni istihdam bekleniyor.

Temmuz/2020 listesinde 1.200 firmanın toplam 22,5 milyar lira tutarındaki yatırım projelerinin desteklenmesi öngörülmüştü; 33 bin 174 yeni istihdam bekleniyordu.

Temmuz ayı listesinde Koç Holding iştiraki Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayii A.Ş’nin 398 milyon lira tutarındaki yatırım projesi ile Sağlık Bakanının kurucuları arasında yer aldığı Medipol Üniversitesi’nin 135 milyon lira tutarındaki “modernizasyon projesi” dikkat çekiyordu.

Ağustos ayında, geçtiğimiz aya göre proje sayısı ve yatırım tutarlarında azalma görülüyor.

Ağustos/2020 listesinde Enerji Sektöründe 54; Madencilik sektöründe 16 şirket sıralanmış.

En yüksek teşvik, Afşin-Elbistan EÜAŞ’a 1 milyar 446 milyar yatırımı için verilecek. Yatırım yeri tahsis edilecek; 7 yıl süresince sigorta primi işveren hissesini Devlet karşılayacak; %80 vergi indiriminden yararlandırılacak; gümrük vergisi ve KDV’den bağışık tutulacak; ayrıca bulacağı kredi için faiz desteği verilecek.

İkinci sırada 1 milyar 108 milyon lirayla Ulu Enerji EÜAŞ’ın RES projesi yer alıyor. Ayrıca 25,2 milyon Dolar makine teçhizat desteğinden yararlandırılacak. Gümrük vergisi ve KDV ödemeyecek.

Üçüncü sırada yer alan Kolin A.Ş’nin İzmir Doğalgaz Dağıtım Tic. Anonim şirketi 398 milyon lira yatırımı için KDV istisnasından yararlandırılacak.

Dumlupınar Sağlık Hizmetleri (Güriş İnşaat) Anonim Şirketinin 1 milyar tutarındaki Kütahya’da YİD kapsamındaki 610 yataklı hastane hizmetleri projesi, %70 vergi indirimi; Faiz Desteği; 70 milyon Dolar makine teçhizat desteğinden yararlandırılacak, Gümrük Vergisi ve KDV ödemeyecek.

Teşviklerden aslan payını alanlardan biri de Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat Anonim Şirketi. 601 milyon lira tutarındaki gıda maddeleri imalatı projesi için 10 yıl %90 vergi indirimi; %50 YKO; KDV istisnası; Gümrük vergisi bağışıklığı; 63,8 milyon Dolar tutarında makine teçhizat desteğinden yararlandırılacak; sigorta primi işveren primini Devlet karşılayacak.

Sütaş’ın biri 131,5 milyon öteki 180 milyon tutarındaki iki projesi de destek kapsamında, bunun yanısıra 12 milyar lira makine teçhizat desteğinden de yararlandırılıyor.

İlk bakışta dikkat çeken öteki projeler şunlar:

Agrolino Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş adlı bir yabancı şirketin 316 milyon lira tutarındaki bitkisel ham yağ üretim projesi. Şirket 7 yıl %80 vergi indiriminden yararlandırılacak; 24.4 milyon Dolar makine teçhizat desteği verilecek; Gümrük vergisi ve KDV ödemeyecek; faiz desteği verilecek.

Samet Kalıp ve Madeni Eşya A.Ş.’nin 211 milyon lira tutarındaki “çekmece ray sistemleri” projesi; Nestle’nin 130 milyon tutarındaki tıpta kullanılan bitkisel kaynaklı ürün imalatı projesi; Tun Gıda Şirketinin 62,8 milyon lira tutarındaki sucuk-döner projesi;

Çiğ köfte unutulmamış

Ama belki de en ilginci Yöpraş Yöresel Yiyecekler Anonim Şirketinin, yılda 1,250 ton çiğ köfte üretilmesi için yapacağı 24 milyon lira tutarındaki projesi. 3 yıl süresince sigorta primi işveren hissesini Devlet ödeyecek; %55 vergi indirimi ile KDV istisnasından yararlanacak.