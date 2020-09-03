Ağustos ayında enflasyon yine arttı

Ağustos ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 artış kaydetti.

On iki aylık ortalamalara göre ise enflasyon oranı yüzde 11,27 olarak gerçekleşti.