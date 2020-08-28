Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarih belli oldu

Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren yapılacağı duyuruldu.

Haber Merkezi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı.

Selçuk, "Ağustos ayına ilişkin 'İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri' 3 Eylül’de başlıyor" dedi.