Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı.
Selçuk, "Ağustos ayına ilişkin 'İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri' 3 Eylül’de başlıyor" dedi.
Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarih belli oldu
Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren yapılacağı duyuruldu.
Haber Merkezi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı.
Selçuk, "Ağustos ayına ilişkin 'İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri' 3 Eylül’de başlıyor" dedi.