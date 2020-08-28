Ağustos ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürünün başkanlığını yaptığı TÜİK, Ağustos ayı ekonomik güven endeksinin yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 değerine yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 82,2 iken, Ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artışın, reel kesim (imalat sanayi),hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandığı belirtildi.

TÜİK'ten yapılan açıklama göre duyurulan veriler şöyle:

-Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında %5,8 oranında artarak 105,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %5,7 oranında artarak 70,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,2 oranında artarak 94,9 değerini aldı.

-Tüketici güven endeksi Ağustos ayında %2,2 oranında azalarak 59,6 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %2,3 oranında azalarak 85,0 değerini aldı.

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