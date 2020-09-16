Ağrı’daki cinsel istismar dosyasında iddianame kabul edildi: 29 yıla kadar hapis istendi

Ağrı’da Temmuz ayında Nizamettin Şahin tarafından cinsel istismara uğrayan 10 yaşındaki Ö.D dosyasında iddianame kabul edildi.

İddianamede Ö.D açısından "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" olmak üzere 2 ayrı suçtan şüphelinin cezalandırılması istendi. Ayrıca iddianamede Şahin'in başka bir çocuğu da istismar ettiği ve bu nedenle ceza istendiği yer aldı.

Cezanın arttırılması da söz konusu

Çocuğun 12 yaşını ikmal etmemiş olması nedeniyle istismar suçundan verilecek ceza en az 10 yıl hapis cezası. Çocuğa cebir uygulandığı ve bunun suçun nitelikli halini oluşturması nedeniyle de Türk Ceza Kanunu (TCK), cezanın yarı oranında artırılmasını öngörüyor.

"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçunun cebir ve tehditle işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 2 yıl ve bu suçun çocuğa karşı işlenmesi halinde ceza yine yarı oranında artırılıyor. En alt sınırdan ceza verilmesi durumunda sanık 17 yıl; üst sınırdan ceza verilmesi durumunda ise 29 yıl hapis cezası öngörülüyor.

İlk duruşma 26 Kasım'da görülecek.

Ne olmuştu?

Ağrı’da 10 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismarının ortaya çıkmasının ardından fail Nizamettin Şahin tutuklanmıştı. Aile seslerini kamuoyuna duyurabilmek adına çocuklarının görüntülerini sosyal medyada paylaşmış ve dayanışma beklediklerini belirtmişti. Bunun üzerine Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları Hande Gündoğdu ve Ayten Topcuoğlu dava dosyasını üstlenmişti.

Avukatlar Ayten Topcuoğlu ve Hande Gündoğdu, savcılık talimatı olmadan çocuğu özel harekatla zorla muayeneye götüren yetkililer hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunmuştu. Nizamettin Şahin, çocuğun korunması için dosyaya konulan gizlilik kararına itiraz etmişti.