Ağrı'da sel sularına kapılan bir kişi yaşamını yitirdi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı 3 köyde sağanak sele yol açtı. Karaşeyh köyündeki selde, hayvanlarını kurtarmak isteyen 17 yaşındaki Ersan Taş suya kapılarak yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre Doğubayazıt ilçesinde saat 15.30 sıralarında başlayan etkili sağanak, Karaşeyh, Güllüce ve Yolüstü köylerinde sele neden oldu. Karaşeyh köyünde hayvanları otlatan Ersan Taş, bir anda sel sularının ortasında kaldı. Hayvanları kurtarmak isteyen Taş, sel sularına kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma arama kurtarma ekipleri bölgede başlattıkları çalışma sonucu, Taş'ın cansız bedenine ulaştı. Sel sularından çıkarılan Taş'ın acı haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Evler sular altına kaldı, yol çöktü

Karaşeyh'e komşu köy olan ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 140 hane, 800 nüfuslu Güllüce'de ise birçok ev sular altında kaldı. Köy Muhtarı Kerem Özdemir, "Yaklaşık 1 saat yağan yağmur sele neden oldu. Köydeki evlerin yarısı sular altında kaldı. Balıklıgöl'e giden yol da sel nedeniyle çöktü. Sel dağdan geldi. Köydeki çayırlarda, tarım arazileri sel nedeniyle büyük hasar gördü" dedi.

Yolüstü köyünde de yol çöktü. Sel sularının getirdiği kaya parçaları, yolu kapattı. İlçe Özel İdare ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.