Ağrı’da maske takmak zorunlu hale getirildi

Ağrı'da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu hale getirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 6 Temmuz'da toplanarak bazı kararlar aldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Maske kullanımının İl genelinde zorunlu hale getirilmesine, kalabalık ortamlar, yüksek riskli alanlar başta olmak üzere kamu ve özel kurum/ kuruluşlarında kolay ulaşılabilir alanlarda dezenfektan bulundurulmasına, sosyal mesafe kuralına uyulmasına, temaslı- yakın temaslı olup evde karantinada bulunması gereken kişilerin, kolluk kuvvetleri tarafından belirli periyotlar dahilinde yapılan kontrol faaliyetlerinin arttırılmasına, 'maske, mesafe ve temizlik önlemlerinin' geniş kitlelere duyurulmasına, bilbord vb. alanlarda koronavirüse yönelik karşı alınacak önlemlerin yer almasına, bu önlemlerle ilgili camilerde her ezan sonrası ve belirli aralıklarla da belediyelerce anonsların yapılmasına,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk ceza kanunun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”