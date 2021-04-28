Ağrı’da kadın polis, meslektaşı tarafından öldürüldü

Ağrı’da kadın polis, aralarında tartışma çıktığı belirtilen erkek meslektaşı tarafından öldürüldü.

Haber Merkezi

Ağrı’da görev yapan kadın polis E.Ç, erkek meslektaşı M.D tarafından öldürüldü.

M.D adlı polis, aralarında çıkan tartışma sonrası E.Ç'yi silahıyla vurdu.

E.Ç olay yerinde hayatını kaybederken, M.D. gözaltına alındı.

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