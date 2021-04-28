Ağrı’da görev yapan kadın polis E.Ç, erkek meslektaşı M.D tarafından öldürüldü.
M.D adlı polis, aralarında çıkan tartışma sonrası E.Ç'yi silahıyla vurdu.
E.Ç olay yerinde hayatını kaybederken, M.D. gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Ağrı’da kadın polis, meslektaşı tarafından öldürüldü
Ağrı’da kadın polis, aralarında tartışma çıktığı belirtilen erkek meslektaşı tarafından öldürüldü.
Haber Merkezi
Ağrı’da görev yapan kadın polis E.Ç, erkek meslektaşı M.D tarafından öldürüldü.
M.D adlı polis, aralarında çıkan tartışma sonrası E.Ç'yi silahıyla vurdu.
E.Ç olay yerinde hayatını kaybederken, M.D. gözaltına alındı.