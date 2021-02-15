Ağrı'da dört gözaltı

Doğubayazıt'ta aralarında HDP PM üyesi Talha Kaya'nın da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.



Mezopotomya Ajansı'nın aktardığına göre Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan ev baskınlarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) üyesi Talha Kaya ve Doğubayazıt İlçe Örgütü yöneticisi Ahmet Yaşmiş, Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TUHAY-DER) temsilcisi Cemil Koç ve Doğubayazıt Belediyesi Meclis üyesi Rahim Gönen gözaltına alındı.



Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 4 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.