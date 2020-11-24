Ağrı'da çocuk istismarı davasının ilk duruşması görülecek

10 yaşındaki ÖD'yi istismar eden ve hürriyetinen yoksun bırakan Ağrı Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Şahin’in tutuklu olarak yargılandığı davanın ilk celsesi 26 Kasım 2020 günü Ağrı Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Şahin’in iddianamede kapsamında Türk Ceza Kanununun 103. Ve 109. Maddeleri uyarınca kişiyi hürriyetten yoksun kılma ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından 29 yıla kadar hapsi isteniyor.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin avukatları Ağrı'ya gidiyor

Konuya ilişkin basın açıklamasında bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanlığı, ÖD'nin ve şikayetçi olan ailenin yanında olmak ve duruşmaya katılmak üzere dernek avukatlarının Ağrı'ya gideceğini açıkladı.

Dernek başkanlığının açıklamasında şöyle denildi:

"Derneğimizin avukatlarıyla, Ağrı Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Şahin’in cinsel saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Ö.D için 26 Kasım’da Ağrı’ya gidiyoruz. Çocukları ve kadınları yalnız bırakmayacağız.

Tüm basın emekçilerini ve kamuoyunu şikayetlerinden vazgeçmeleri için sanık ve ailesi tarafından her türlü yöntemle baskı altında tutulan ailenin yanında olmaya çağırıyoruz."