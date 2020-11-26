Ağrı'da çocuk istismarcısı patron hakim karşısında

Ağrı’da 16 Temmuz tarihinde 10 yaşındaki Ö.D.'yi istismar eden Ağrı Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Şahin’in yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Gazetecilerin alınmadığı duruşmada tanıkları dinleyen mahkeme Şahin'in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 2 Şubat'a erteledi.

'Çocukların güvende olacakları günlere dek mücadeleye devam'

Duruşmanın ardından Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği'nden yapılan açıklamada "Ağrı'da, 10 yaşındaki çocuğumuzu istismar eden Nizamettin Şahin'in tutukluluğunun devamına karar verildi. Dava 2 Şubat'a ertelendi. Kızımız yalnız değil. Hiçbir çocuk yalnız kalmayana, güvende olacakları günlere dek mücadeleye devam" denildi.