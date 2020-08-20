Ağrı'da cinsel istismara uğrayan çocuğun, muayeneye özel harekatla götürülmek istenmesi hakkında suç duyurusu

Ağrı’da 10 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar ile ilgili olarak çocuğun avukatları Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyesi Ayten Topcuoğlu ve Hande Gündoğdu, savcılık talimatı olmadan özel harekatla zorla muayeneye götüren yetkililer hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulundu.

Aile bakanlığı olay büyüdükten sonra açıklama yaparak soruna sahip çıktığını duyurmuştu. Bunun üzerine polis konvoyu eşliğinde gelen ambulanslarla daha önce muayenesi yapılmış 10 yaşındaki çocuğu tekrar muayeneye götürmeye zorlandı.

Olay üzerinden bir aya yakın bir süre geçtikten sonra özel harekat polislerinin ve bir ambulansın eve gelerek çocuğu fiziki ve psikolojik muayeneye götürmek istemesi, öyle bir emrin savcı tarafından verilmediğinin ortaya çıkması üzerine hukuki dayanağın tespiti, ilgililerin tespiti, dayanağın tespiti ve ortada varsa bir ihmal kişilerin cezalandırması için suç duyurusunda bulunuldu.

Yapılan suç duyurusu şu şekilde:

''Mağdur küçük 17/07/2020 tarihinde Nizamettin Şahin tarafından istismar edilmiş; aynı gün küçüğün, görgü tanıklarının ve şüphelinin ifadesi alınmış; şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Savcılığın talimatı ile 19/07/2020 tarihinde mağdur küçüğün fiziki ve psikolojik muayenesi yapılmıştır. Muayeneye ilişkin düzenlenen raporlar Ağrı Cumhuriyet Savcılığı'nın 2020/.......haz. Sayılı dosyasında mevcuttur.

Olay akışına, atılı suça ve usule uygun olarak olaydan hemen sonra muayenesi yapılan ve hakkında fiziki ve psikolojik rapor düzenlenen küçük olaydan hemen hemen 1 ay sonra; 13/08/2020 perşembe günü ÖĞLEDEN ÖNCE SAATLERDE evine polis araçları, ÇOK SAYIDA ÜNİFORMALI POLİS ve ambulans yollanarak ve aileye bu işlemin hukuki dayanağı ile amacı hakkında hiçbir açıklama yapılmaksızın zorla evinden alınmış, FİZİKİ VE PSİKOLOJİK MUAYENEYE GÖTÜRÜLMÜŞTÜR. Çocuğun evden alınması adeta tüm mahalleye anons edilmiştir.

Aile bu esnada tarafımıza ulaşmıştır. İşlem dayanağı hukuki talimat, mercii ve amaç açıklanmadığından ve çocuğun olaydan bir ay sonra anlatılan şekilde, resmen suçlu gibi, polis araçları eşliğinde evinden alınmasının; tekrar muayene edilmesinin onda yaratacağı travma gözetilerek fiziki muayeneye izin verilmemiştir. Ancak yaşanan bu olay bu haliyle dahi tüm hukuk kurallarına aykırı ve çocuğun travmasını kat be kat körükleyen ve aileye göz dağı veren bir içeriğe sahiptir. Devamla çocuk evden alınmış ve Ağrı Devlet Hastanesi'ne bu şekilde götürülmüştür.

Yaşanan olay ile ilgili Ağrı Cumhuriyet Savcılığı'nın 2020/...........haz. Sayılı dosyasında HERHANGİBİR TALİMAT YOKTUR.

Tarafımızca adliyede mağdur çocuğa ilişkin başka bir dosya olup olmadığı araştırılmıştır ve hiçbir dosyaya rastlanamamıştır.

Mağdur çocuğun babasının dosyaları da incelenmiş ve o dosyalarda da bu işleme dayanak hiçbir talimat ve emniyet müzekkeresinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

ÖZETLE, MAĞDUR ÇOCUĞU BİR KEZ DAHA MAĞDUR EDEN BU İŞLEMİN DAYANAĞI HERHANGİBR SAVCILIK TALİMATI BULUNMAMASINA RAĞMEN FİİLEN AİLEYE GÖZ DAĞI VERİRCESİNE VE HER TÜR HUKUK KURALI ÇİĞNENEREK ÇOCUĞUN ZORLA TEKRAR MUAYENEYE GÖTÜRÜLMESİ OLAYI AYDINLATILMALI VE YETKİLİLER HAKKINDA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA, GÖREVİ İHMAL VE YAPILACAK SORUŞTURMA MUHAVECESİNDE TESPİT EDİLECEK SUÇLAR NEDENİYLE İDDİANAME DÜZENLENEREK CEZA DAVASI AÇILMASI TALEBİMİZİ SAYIN SAVCILIĞINIZA ARZ ETMEK ZORUNLULUĞUMUZ DOĞMUŞTUR.

Çocuğun üstün yararı ile kanuni düzenlemeleri çiğnemek suretiyle;

Olaydan hemen sonra muayenesi gerçekleştirilen çocuğun olaydan 1 ay sonra muayene edilmesinde hiçbir menfaatin olmaması nedeniyle;

Hiçbir savcılık talimatına dayanmayan ve çocuk ile ailesini fiziki, sosyal ve psikolojik olarak mağdur eden işlemi gerçekleştiren kamu görevlileri ile bir talimata rastlanması halinde hukuka aykırı ve menfaatten yoksun talimatı veren kamu görevlisi hakkında görevi ihmal, görevi kötüye kullanma ve makamınızca yapılacak soruşturma muhavecesinde tespit edilecek suçlar nedeniyle iddianame düzenlenerek ceza davası açılmasını talep ederiz.''