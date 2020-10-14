AGİT Minsk Grubu, ateşkes mekanizmasının işletilmesi çağrısında bulundu

AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları, Ermenistan ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ'da ateşkes mekanizmasını işletmeleri çağrısında bulundu.

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eşbaşkanları İgor Popov (Rusya), Stefan Visconti (Fransa) ve Andrew Schofer (ABD), Ermenistan ve Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'da ateşkes izleme mekanizması üzerinde acilen anlaşmaya varmaya çağırdı.

AGİT'ten yapılan açıklamada, "Eşbaşkanlar sivil kayıpların hiçbir koşulda kabul edilemez olduğunu hatırlatıyor. Eşbaşkanlar tarafları, savaş esirleri ve cenazelerin değişimini sağlamak için ateşkes anlaşmasını derhal uygulamaya ve ayrıca ateşkes izleme mekanizması üzerinde acilen anlaşmaya varmaya çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmalara tam olarak uyulmadığını ifade etmişti.

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