'Ağır ruhsal hastalığı olanlara aşılamada öncelik verilsin'

Türkiye Psikiyatri Derneği kitlesel Covid-19 aşılama stratejisinde kronik ve ağır ruhsal hastalıkların dikkat alınması gerektiğini açıkladı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformunda uygulama stratejisinde aşı yapılacak gruplarla ilgili sıralamada kronik hastalığı olan kişilerin üçüncü aşamada yer bulduğuna dikkat çekildi.

Yüksek risk altındalar

Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlara öncelik verilmiş olmasının olumlu bir uygulama olduğu belirtilen açıklamada "Ancak ülkemizde, başta kronik ruhsal hastalığı olanlar olmak üzere başkasının bakımına ve desteğine gereksinim duyan kişilerin evde bakıldığı unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra kronik hastalık ifadesinin farklı şekillerde yorumlanabildiği salgının erken döneminden itibaren kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasıyla ilgili uygulamalarda görülmüştür. Maalesef bu süreçte ruhsal hastalığı olan önemli bir kesim kronik hastalık kapsamında değerlendirilmemiştir" denildi.

Kronik psikiyatrik hastalığı olan bireylerin SARS-CoV-2 kapma ve başkalarına bulaştırma, COVID-19 hastalığını ağır geçirme, yatarak tedavi görme ihtiyacı ve ölüm riskinin toplum ortalamasına göre daha yüksek olduğunun farklı toplumlarda yapılan, birden çok araştırmanın ortak sonucu olarak bildirildiğine dikkat çekilen açıklamada tüm kronik hastalıklar gibi Alzheimer ve diğer demansiyel hastalığı olanların da yüksek risk altında olduğu ifade edildi.

Ağır ruhsal hastalığı olan bireylerin COVID-19 açısından risk grubu teşkil ettiği vurgulanan açıklamada "Kronik ve ağır ruhsal hastalığı olan bireyler ve onlara bakım verme yükümlülüğü olan kişiler aşılamada öncelik verilmesi gereken gruplar arasında mutlaka yer almalıdır. Halen gerek akut gerekse kronik psikiyatri servislerinde yatarak tedavi görmekte olan hastalar da bu kapsamda aşılanmalıdır. Bu hem toplumsal, hem etik bir sorumluluktur" denildi.

Bakanlığa çağrı

Açıklamada şöyle denildi:

"Sağlık Bakanlığı yetkililerini mümkün olan en hızlı şekilde;