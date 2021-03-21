Ağbal'ı hedef alan Yeni Şafak yeni Merkez Bankası Başkanı'nı böyle duyurdu

Faiz artışı kararı sonrası Naci Ağbal'ı hedef alan bir manşet atan Yeni Şafak, dün atanan yeni başkanı 'Merkez'e finansçı başkan' ifadeleriyle duyurdu.

Haber Merkezi

Yeni Şafak gazetesi, Naci Ağbal'ın aldığı faiz artışı kararına manşetten tepki göstermiş, "Bu operasyonu kim adına çektiniz?" diye sormuştu.

Gazetenin bir AKP'li böyle hedef aldığı neredeyse ilk manşet olan bu haberden bir gün sonra Ağbal, Erdoğan'ın kararıyla görevden alındı.

Yeni Şafak gazetesinin de yazarı olan Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu bugün gazetenin ilk sayfasında kendisine yer bulurken, "Merkez'e finansçı başkan" başlığı kullanıldı.

Haberde yine Naci Ağbal hedef alınırken, Ağbal'ın 875 baz puanlık artışla faizi yüzde 19'a yükselttiği, Kavcıoğlu'nu zor bir görevin beklediği belirtildi.

Haber

Erdoğan'dan 'Yeni Şafak' operasyonu: Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir?