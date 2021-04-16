Ağbaba paylaştı: AKP'li belediyenin Almanya'ya gönderdiği ve geri dönmeyen kişilerin listesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya AKP’li Yeşilyurt Belediyesi tarafından Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için yurt dışına gönderilen ve geri dönmeyen kişilerin listesini paylaştı.

Malatya’da AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi” için Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün geri dönmemesi ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Son olarak, CHP’li Veli Ağbaba, Twitter hesabından, Yeşilyurt Belediyesi tarafından Eylül 2020’de yurt dışına gönderilen ve geri dönmeyen kişilerin listesini paylaştı. Listeye göre Almanya’ya gidip dönmeyenler 18 ila 48 yaş grubu arasında bulunuyor.

Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da konuyla ilgili göreve davet etti.