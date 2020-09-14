Afyon'da inşaat işçilerine saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi

Afyon'un Dinar ilçesine çalışmaya giden Van Ercişli inşaat işçileri silahlı saldırıya uğradı.

Stadyum Mahallesi Tarla Sokağı'nda yapımı devam eden inşaatın yanı başındaki binaya "toz gittiği" iddiasıyla inşaat işçileri ile bir ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı.

Silahlı saldırıda 25 yaşındaki Özkan Tokay yaşamını yitirdi. 16 yaşındaki Fırat Tokay ve Emrah Irmak ise ağır yaralandı.

'Gelip oğluma saldırmışlar'

Halk TV'den Fırat Yeşilçınar'a konuşan Özkan Tokay’ın babası Mehmet Tokay şunları söyledi:

"Benim küçük çocuğum alçı torbalarını kaldırırken toz kalkıyor. İnşaata evi yakın olan kişiler de gelip oğluma saldırıyor. ‘Toz kaldırma’ diyor. Sonra da silahın dipçiğiyle vuruyor. Özkan da gelip tepki gösteriyor. Özkan’a kurşun sıkıyorlar. Torunuma da silah sıkıyorlar. En büyük oğlum Özkan öldü. Fırat Tokay da ağır yaralı. Torunum Emrah Irmak ise ayağından yaralandı. Fırat’ın beyninde zede var. Emrah’ın ayağında 3 kurşun var. Cenazeyi almaya gidemedik, yarın bize gönderecekler."