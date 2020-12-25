Afşin-Elbistan Linyitleri kömür sahasında göçük

Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) kömür sahasının, hafriyat döküm sahasında göçük meydan geldi. Yaklaşık 200 işçinin bulunduğu bölgedeki göçükte ölen ya da yaralanan olmadı.

Elbistanın Sesi'nde yer alan habere göre, olay sahanın Kışla Mahallesi'ne yaklaşık 200 metre mesafede bulunan döküm sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çelikler Holding'e bağlı 3 taşeron firmanın, kömür tabakasının üstündeki toprak ve hafriyat dökümünün yapıldığı noktada saat 23.30 sıralarında göçük yaşandı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı göçük sonrasında bölge kapatılarak giriş çıkış yasaklanırken, işçiler evlerine gönderildi.