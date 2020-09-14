Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Suriye Arap Haber Ajansı, Afrin’de bir otogar girişinde patlayıcı yüklü bir araçla düzenlenen saldırının çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına neden olduğunu duyurdu. Haberde bölgenin 2018 Mart ayından beri TSK ve AKP destekli ÖSO güçlerinin kontrolünde bulunduğu vurgulandı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise olayda 5 sivilin yaşamını yitirdiği, en az 22 sivilin yaralandığı belirtildi. Bakanlığın açıklamasında "Terör örgütü PKK/YPG, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için yine masum sivillere saldırdı. Afrin’de halkın yoğun olarak kullandığı bölgede bombalı araç patlatan teröristler 5 masum sivili katlederken en az 22 sivili de yaraladı" ifadelerine yer verildi.