Afrika’da koronavirüs vaka sayısı 750 bini aştı

Koronavirüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, son 24 saatte Afrika genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 13 bin 888 artarak 753 bin 914'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 314 artışla 15 bin 779'a çıktı.

Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı yaklaşık 5 bin 368 ölümle Güney Afrika, 4 bin 399 ölümle Mısır ve 1100 ölümle Cezayir'de görüldü. Güney Afrika'da vaka sayısı 381 bin 798'e ulaştı, bu ülkeyi 89 bin 78 vaka ile Mısır, 37 bin 801 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika’da, salgına yakalanan 412 bin 654 kişi ise hastalığı yendi.