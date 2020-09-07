Afkari davası: İran, 'cinayeti itiraf' videosu paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, idam edilmemesi için Tahran'a mesaj gönderdiği güreşçi Navid Afkari'nin "cinayeti itiraf" videosu İran tarafından yayınlandı.

Euronews'in haberine göre, devlet televizyonunda gösterilen 11 dakikalık videoda Afkari, 2018'deki protestolar sırasında bir su şirketi çalışanı Hassan Torkaman'ı nasıl bıçaklayıp öldürdüğünü anlatıyor. Videoda ayrıca Torkaman'ın geride kalan ailesinin gözyaşı dökerken çekilmiş sahneler ve Afkari'nin Torkaman'ı arkasından bıçakladığını söylediği bir bölüm bulunuyor.

Devlet televizyonu polis belgelerini de gösterdiği videoda cinayetin "kişisel bir anlaşmazlıktan" dolayı işlendiğini aktardı.

Polis zoruyla itiraf iddiası

Afkari'yi destekleyenler itirafların polis işkencesi sonucu yapıldığını iddia ederken, İran devlet televizyonunun son 10 yılda en az 355 itiraf videosu yayınladığı belirtiliyor.

Şiraz kentinde yaşayan inşaat işçileri Afkari ve kardeşleri Vahid Afkari ve Habib Afkari 2018'de yaşanan ekonomik krizi protesto için binlerce kişinin sokaklara çıktığı eylemlere katıldı.

Gösterilerin olduğu dönemde Hassan Torkaman'ı bıçaklayıp öldürdüğü iddia edilen Afkari, idam cezasına çarptırılmış, Vahid Afkari için 54 ve Habib Afkari için 27 yıl hapis cezası kararı çıkmıştı.

Afkari, ülkede popüler olan güreş sporunda yerel olarak üne kavuşmuştu.

Trump: İdam etmezseniz çok mutlu olurum

Karara uluslararası tepkilerin artması üzerine ABD Başkanı Trump, Afkari'nin idam edilmemesi için Tahran yönetimine Twitter üzerinden mesaj gönderdi.