Afganistan’da Taliban saldırısı: 5 ölü

Kunduz polis teşkilatı sözcüsü Hicretullah Ekberi tarafından yapılan açıklamaya göre, Taliban güçleri şehrin dışında yer alan bir kontrol noktasına saldırı düzenledi. Saldırıda üçü Afgan Ulusal Polisi’ne, ikisi yerel polis örgütüne mensup beş kişi yaşamını yitirirken, dört polis de yaralandı. Bir tankın imha edildiği saldırının ardından Afgan güçleri kontrol noktasının denetimini yeniden ele geçirdi.

Afganistan’ın güneyindeki Kandahar eyaletine bağlı Maivend bölgesinde bir kontrol noktasına arabayla düzenlenen bombalı saldırıda ise bir polis yaşamını yitirirken, üç polis de yaralandı.

Taliban ile hükümet yetkilileri arasında Katar’da barış görüşmeleri devam ederken yaşanan saldırılar hakkında örgüt tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.