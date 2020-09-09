Afganistan'da cumhurbaşkanı yardımcısını hedef alan bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih'in konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, saldırının Salih'in makam aracının, Kabil'in Taimani bölgesinden geçtiği sırada düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda Salih'in elinden yaralanarak kurtulduğunu ifade eden Aryen, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "saldırıda elinden yaralandığını ve böylesi saldırıların mücadelesine engel olamayacağını" kaydetti.

Saldırının şiddetiyle çevredeki binaların camları kırılırken, olay yerine giden tüm caddelere trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.