Afganistan, Pakistan ve Türkiye dışişleri bakanlarından Taliban'a çağrı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar ile görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Çavuşoğlu ve Kureyşi kameralar karşısına geçerken, Afgan bakan Atmar ise toplantıya online olarak bağlandı. Atmar toplantıya sağlık sorunu nedeniyle otel odasından bağlanmak zorunda olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Barış çabalarımız, Afganlı kardeşlerimize desteğimiz güçlü şekilde sürecek" ifadelerini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi de, "Afganistan'da tek çözüm, müzakere edilen siyasi bir çözüm" şeklinde konuştu.

Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar ise "Türkiye'ye minnettarız. Türkiye İstanbul'da Afganistan Konferansı'na ev sahipliği yapmaya hazırdı. Bu konuda üzerimize düşen, anlamlı ve tüm paydaşları içeren bir toplantı yapma arzumuz bakidir. Taliban'a çağrı yapma konusunda biz üç ülke olarak hemfikiriz" dedi.

Görüşmenin ardından Türkiye, Pakistan ve Afganistan tarafından yayımlanan ortak bildiride, İstanbul'da yapılması planlanan konferansın "şartların daha elverişli hale geleceği ileri bir tarihe ertelendiği" belirtilerek "Taliban'a kapsayıcı ve müzakere edilmiş bir uzlaşıya bağlılığını teyit etme" çağrısı yapıldı.

Taliban, ABD'nin ülkedeki güçlerini 1 Mayıs'ta çekme taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle İstanbul'da Afgan hükümeti ile ABD arabuluculuğunda yapılacak müzakerelere katılmayı reddetmişti.