Afganistan, 'çekirdek kadrodan' 400 Taliban üyesini serbest bırakacak

Afganistan'da, tutuklu olan 400 "çekirdek kadro" Taliban üyesinin serbest bırakılması onaylandı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Afgan Ulusal Meclisi (Loya Jirga) söz konusu Taliban üyelerinin serbest bırakılmasına onay verdi.

Meclisin sunduğu önergede, "Loya Jirga, bir engeli ortadan kaldırmak, barış sürecinin başlatılmasına ve kan dökülmesine son vermek amacıyla 400 Taliban üyesinin serbest bırakılmasına onay vermektedir" denildi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, önergenin sunulmasından dakikalar sonra, "Bugün, 400 tutuklunun serbest bırakılması kararını onaylayacağım" açıklamasında bulundu.

Gani, geçen hafta tutukluların serbest bırakıp bırakılmamasına ilişkin hükümete tavsiyede bulunmaları amacıyla 3 bin 200 aşiret lideri ve siyasetçiyi sıkı Covid-19 önlemlerinin olduğu bir ortamda Kabil'e davet etmişti.

Tutukluların serbest bırakılmalarıyla birlikte Afgan hükümeti, 5 bin Taliban üyesinin serbest bırakılması taahhütünü yerine getirmiş olacak.

Batılı diplomatlar, Taliban'la hükümet arasındaki görüşmelerin bu hafta Doha'da başlayacağını bildirdi. Gani, görüşmeler öncesi Taliban'a tam ateşkes taahhütü verme çağrısında bulundu.

Tutuklu olan son Taliban üyelerinin serbest bırakılması planı, ülkede siviller ve insan hakları örgütlerinin tepkilerine ve barış sürecinin ahlaki boyutunu sorgulamalarına neden oldu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) geçen yılki raporuna göre, Afganistan'daki çatışmalar sonucunda yalnızca 2019 yılında 10 bin sivil yaşamını yitirdi veya yaralandı. Ülkede son 10 yılda çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı.

Meclis önergesi öncesi açıklama yapan İnsan Hakları İzleme Örgütü, söz konusu tutukluların çoğunun "süresiz tazyik hapsi sağlayan geniş çaplı terörizm yasaları çerçevesinde" tutuklu olduklarının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Kasım ayındaki ara seçim vaadi olarak "ABD'nin en uzun savaşını bitireceğini" söylemişti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kasım sonuna kadar Afganistan'daki asker sayımızı 5 binin altına düşüreceğiz" demişti.

Washington ve Taliban'ın Şubat ayındaki ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesine ilişkin mutabakatında taraflar, Kabil yönetimiyle görüşmelere başlanmasının koşulu olarak, tutuklu Taliban üyelerinin serbest bırakılması yönünde anlaşma sağlamıştı.