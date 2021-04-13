Afganistan barış süreci konferansının tarihi belli oldu

Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) eş düzenleyiciliğinde, Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcileri arasında yapılacak konferansın 24 Nisan- 4 Mayıs tarihinde İstanbul'da düzenleneceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Konferans, Afganistan’ın geleceğine ilişkin ortak bir görüşü yansıtacak kurucu ilkelerin belirlenmesi, siyasi çözüm için yol haritası oluşturulması ve çatışmalara son verilmesi hususlarında müzakereci taraflara yardım sağlamak amaçlarına odaklanacaktır.

Konferansın, tüm tarafların kapsamlı barış, istikrar ve refaha ulaşma yolunda Afganistan halkına verilen desteği yeniden vurgulamaları bağlamında önemli bir fırsat teşkil etmesi, eşdüzenleyicilerin beklentisini oluşturmaktadır."