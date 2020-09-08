Afgan işçilere saldırı: İki kişi yaralandı

İstanbul Arnavutköy’de, gece saat 23.30’da iddiaya göre çalıştıkları fabrikanın yanındaki konteynerde kalan Afgan uyruklu dört işçi, kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğradı. Konteynere giren eli silahlı üç kişi, önce Afgan uyruklu kişilerin cep telefonu ve paralarını istedi. Karşı koyan Afgan işçiler saldırıya uğradı.

DHA'daki habere göre, elindeki sopa ve silah kabzasıyla Afgan işçilere saldıran üç kişi daha sonra Veli Muhammed isimli Afganı karnından vurarak yaraladı. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silahla vurularak yaralanan işçinin yardımına silah sesini duyarak gelen komşuları koştu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmesiyle, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaralı Afganların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.