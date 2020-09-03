Afgan hükümetinden barış görüşmelerini hızlandıracak adım

ABD’nin girişimiyle Afgan hükümeti ile Taliban arasında 20 yıla yakın süredir devam eden savaşın sona erdirilmesi amacıyla başlatılan görüşmelerin ön şartları arasında yer alan Taliban mensubu 400 kişilik mahkûm grubunun serbest bırakılması planı çerçevesinde 200 kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin sözcüsü Sedik Sedikki tarafından yapılan açıklamada, ‘‘Afgan hükümeti geriye kalan Taliban mensubu mahkûmlardan başka bir grubu daha serbest bıraktı ve tutuklu değişim sürecini ilerletmek için çalışmalar sürüyor’’ ifadesini kullandı.

Sedikki serbest bırakılan mahkûmların tam sayısını vermezken, iki Afgan yetkili mahkûmların Pazartesi ve Salı günlerinde Kabil’in ana hapishanesinden salıverildiklerini, buna karşılık Taliban’ın da altı Afgan özel kuvvetler üyesini serbest bıraktığını açıkladı.

Taliban’ın serbest bırakılmasını istediği yaklaşık 120 mahkûmun daha bulunduğu, bunlardan altı kişinin serbest bırakılmasına, vatandaşlarına karşı suç işlediklerini iddia eden Fransa ve Avustralya’nın karşı çıktığı belirtiliyor.

Afgan hükümetinden Reuters’a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, barış görüşmelerinin başlayabilmesi için mahkûm takasını en kısa süre içinde tamamlamak istediklerini dile getirdi.

Perşembe günü hükümet tarafından yetkilendirilmiş bir ekibin, barış görüşmeleri için Doha’ya uçması bekleniyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında ABD ile Taliban arasında imzalanan ve Amerikan askerlerinin ülkeden ayrılmasını öngören anlaşma uyarınca, 4 bin 600 Taliban mensubu serbest bırakıldı. Geriye kalan 400 Taliban üyesini, işledikleri suçların ağırlığı nedeniyle serbest bırakmak istemeyen Afgan hükümeti, geçtiğimiz ay içinde 80 kişiyi daha serbest bırakmış, ancak Taliban’ın ateşkes çağrılarına kulak vermemesi üzerine süreci durdurmuştu.