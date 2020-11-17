AFAD'ın ‘İzmir’e özel değil’ dediği genelge deprem günü gönderildi

İzmir’de tüm kamu kurumlarına Valilik tarafından gönderilen AFAD yazısında afet durumlarında açıklamaların sadece valiliklerce yapılması talimatı verilmesi ve belediye başkanları, muhtarlar ile kamu görevlilerinin basına açıklama yapmamalarının istenmesi tartışma yarattı.

AFAD tartışmaların ardından yazının İzmir depremi için değil daha önce hazırlandığını, yazının 23 Ekim tarihli olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD'ın 23 Ekim tarihli yazısının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun depremin meydana geldiği gün olan 30 Ekim tarihinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne gönderildiği ortaya çıktı.

Yazının İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız tarafından ildeki tüm belediyeler, üniversiteler, odalar ve tüm kamu kurumlarına ise dağıtım tarihininse 7 Kasım olduğu bilgisine soL ulaştı.

Vali Yardımcısı Yıldız’ın AFAD antetiyle ildeki üniversite rektörlükleri, belediyeler, müftülük, mimar ve mühendis odaları, il sağlık müdürlüğü ve devlet tiyatroları dahil diğer tüm kamu kurumlarına gönderdiği yazının tarihinin 7 Kasım olduğu e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamada görülüyor:

Soylu’nun depremin olduğu gün olan 30 Ekim tarihli kaşesini taşıyan genelgede şu ifadeler yer alıyor:

“Özellikle yaşanan hadiselerin ilk anında verilen ve teyitli olmayan bilgiler kamuoyunda yanlış anlaşılmalara, vatandaşlarımızda paniğe ve spekülasyona neden olmakta, afetin yönetimini güçleştirmektedir. Bu sebeple afet bölgesinde kriz iletişiminin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından açıklamaların valiliklerimiz tarafından yapılmasını, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız ve diğer kamu görevlilerimiz tarafından basın yayın organlarına açıklama yapılmamasını önemle rica ederim."

Genelgeyle ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada yazının İzmir'e özel olarak yazılmadığı ifade edilerek, "Afetlerde oluştuğu görülen bilgi kirliliğini önlemek amacıyla yazılmıştır. Afetlerin ilk anlarında teyitli olmayan bilgilerin toplumda panik, dezenformasyon ve spekülasyonlara neden olmaması için Türkiye'deki tüm belediyelere ve muhtarlıklara hitaben yazılmıştır" denilmişti.