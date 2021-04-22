AFAD ve DİSK arasında protokol

Afet Eğitim Yılı kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında "Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokol törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu katıldı.

Afet Eğitim İşbirliği Protokolü imza töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz gerçeklerle inatlaşan ve ya görmezden gelen, ihmal eden bir anlayışa sahip olmamalıyız. Dolayısıyla bu konu da sürekli adım atmak, vatandaşımıza destek olma, yönlendirme, bilinçlendirme, vatandaşımızın zihninde bir afet riski refleksi oluşturma anlayışı içerisinde hareket ediyoruz" dedi.