AFAD, Hatay'da tahliye edilen kişi sayısını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'da devam eden yangına müdahale çalışmaları kapsamında, şimdiye kadar 542 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Tahliyesi gerçekleştirilenlerin evlerine yerleştirildiği söylendi.

Açıklamada, "Bölgede 524 personel ile 2 uçak, 4 helikopter, 70 arazöz, 20 su tankeri, 5 dozer ve iş makineleri görev yapıyor. Tarım ve Orman Bölge Mdr., AFAD, İtfaiye, Sağlık, Jandarma ekipleri ile STK ve gönüllüler, söndürme çalışmalarına devam ediyor" denildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de bölgeye gittiği öğrenildi.