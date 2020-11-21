'Af falan talep etmiyor, hesap soruyor'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kanal 42 televizyonunda yayınlanan Sümen Altı programında açıklamalarda bulundu.

“İstifa makama yapılır. Af talep edildiği söyleniyor. Af falan da talep etmiyor aslında Berat Bey, hesap soruyor. Sitem ediyor. Sonumuz hayrolsun diyerek Berat Bey, bir felaket bıraktığını dile getiriyor. ‘Bakalım siz ne yapacaksınız’ demek istiyor. Berat Bey'in bu mektubunda üstü kapalı bir meydan okuma var. Sonumuz hayrolsun, at izi it izine karıştı ifadesini Berat Bey, bana veya başka kimseye söylemedi" diyen Davutoğlu, "Bunu cumhurbaşkanına söylüyor. Kendi damadı da olsa cumhurbaşkanının onurunu korumak bizim görevimizdir. Kendi damadı da olsa kimse cumhurbaşkanına karşı böyle bir hakarette bulunamaz" ifadesini kullandı.