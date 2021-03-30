Adrese teslim milyarlık hastane ihalesi

AKP ihale kanununun deprem, afet gibi önceden öngörülemeyen olağanüstü durumlar için öngördüğü, “21b-Pazarlık” maddesini kullanmaya devam ediyor.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, son olarak Antalya Şehir Hastanesi ihalesi de rekabete kapalı bu usulle, duyuru ilanı yayınlanmadan, özel olarak davet edilen şirketler arasında gizli kapaklı pazarlıkla sonuçlandı.

1 milyar 187 milyon 523 bin TL yaklaşık maliyet belirlenen Antalya 1000 Yataklı Şehir Hastanesi (Devlet Hastanesi) Yapım İşi İhalesi 29 Aralık'ta gerçekleşti. İhale 990 milyon TL'ye Kolin İnşaat ve Pekerler iştiraki Nesma Yapı İş ortaklığına verildi. Kepez'deki hastanenin inşaatı 18 Mart'ta başladı. 9 Mart'ta imzalanan sözleşmeye göre 8 Nisan 2023'te tamamlanacak.

Dünyanın en çok kamu ihalesi alan beşinci şirketi

Kolin İnşaat'la birlikte Limak, Cengiz, Kalyon ve MNG, AKP iktidarı döneminde aldıkları yüzlerce milyarlık kamu projeleriyle dikkat çekiyor. Dünya Bankası’nın “Altyapı Yatırımlarına Özel Sektör Katılımı Veri Tabanı”nda 1990-2020 yılları arasında en çok ihale alan şirketler listesinde Türkiye'den 5 şirket ilk 10'da yer alıyor. Limak, dünyada en çok altyapı yatırımı ihalesi alan 2'nci şirket olurken, Cengiz 4, Kolin 5, Kalyon 6 ve MNG 7'nci sırada bulunuyor. İstanbul Havalimanı (sonradan yönetiminden ayrıldı), Kuzey Marmara Otoyolu, Çapa'nın taşınacağı İstanbul Üniversitesi Hasdal Kampüsü ve şehir hastaneleri Kolin’in aldığı kamu ihalelerinden bazıları.

Kolin'le bu ihalede iş ortaklığı yapan Nesma Yapı Pekerler Grup iştiraki. Pekerler son olarak Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi ihalesini yine gizli ihaleyle almıştı.