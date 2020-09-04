Adrese teslim kadro iddiası

Ankara Hacıbayram Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde adrese teslim kadro tartışması yaşanıyor.

Fakültenin Resim Ana Bilim Dalı için açılan tek kişilik kadro için 17 başvuru yapıldı.

Kriterler arasında Resim-İş öğretmenliği lisans mezuniyeti aranmasının tuhaf olduğunu belirten adaylar, GSF Resim'in GSF kadrosu olmasına rağmen dışarıda bırakıldığını aktardı.

Yapılan başvurunun dikkat çeken bir noktası ise 17 adayın sıralaması oldu.

ALES ve YDS ortamaları üzerinden sınava katılım hakkı belirlenirken, puanı en yüksek olan aday 5. olarak dışarda bırakıldı. 80 puanlı en yüksek dereceli adayın yerine 67 ve 68 puanlı adayların sınava girme hakkı kazanması dikkat çekti.

Adaylar, kadronun bir isim için açıldığı, sınavın adeta formalite olduğunu iddia ettiler.