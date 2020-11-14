Adrese teslim ilan: Tarih bölümü için ilahiyat mezunu olma şartı

Üniversitelerde "adrese teslim kadro" ilanları devam ediyor. Son olarak Konya Karatay Üniversitesi kişiye özel ilanla gündeme geldi. Üniversite Tarih Bölümü için açtığı kadroya, “İlahiyat mezunu olmak” koşulu koydu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Üniversite Tarih Bölümü ilanında şu şartları koydu: “İlahiyat mezunu olmak. İslam Tarihi yüksek lisansı yapıyor olmak. ALES sözelden 70 ve yabancı dil sınavından en az 50 puan almak veya YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından denk bir puan almış olmak.”