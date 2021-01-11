Adnan Oktar'a verilen ceza belli oldu

Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar ve cemaatine ilişkin 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Adnan Oktar, "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kaçakçılık" gibi suçlardan 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmaya Adnan Oktar'ın yanı sıra çok sayıda tutuklu sanık ve tutuksuz sanık katıldı.

Daha önce 29 Aralık'taki duruşamda sanıkların son sözleri sorulmuş ve mahkeme heyeti bugün kararını açıklamak üzere duruşmalara ara vermişti. Davada bugün karar duruşması yapılıyor.