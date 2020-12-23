Adnan Oktar: Evrimi çürütmeseydik, Türkiye komünist olurdu

Suç örgütü kurmak, cinsel istismar, casusluk, terör örgütüne yardım gibi suçlamalarla 1365 yıla kadar hapsi istenen Adnan Oktar, "Türkiye’yi komünizmden ben kurtardım", "FETÖ’yü övüyor gibi yapıp alttan alta vurdum", "RTÜK beni kıskanıyor" gibi ifadelerle kendisini savundu.

Silivri'deki davanın duruşmasında, kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt veren Adnan Oktar, 1 saat 15 dakikalık savunmasını bel fıtığı hastalığı olduğunu söyleyip oturarak yaptı.

Hürriyet gazetesinden Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre suçlamaları kabul etmeyen Adnan Oktar özetle şunları söyledi:

"Kız arkadaşlar (itirafçı sanıklar ile mağdur/müşteki kadınlar) tutuklanmayacaklarını bilseler buraya doluşurlar. Beni hayranlık seviyesinde seviyorlar. Allah ömür verirse yine görüşeceğiz zaten. Hiyerarşi diye bir şey yok, samimi bir arkadaş topluluğu var. Arkadaşlarımın neredeyse tamamı zengin. Kara para, ak parayla işimiz olmaz.

Yaptığım çalışmalarla İslam dinini ve Türkiye’yi kurtardım. Eğer biz evrimi çürütmeseydik, Türkiye komünist olurdu. Türkiye’de Müslümanlar bizim sayemizde rahatça dolaşıyor. Şu an gençlerin yüzde 90’ı evrime inanmıyor. Bunu biz başardık.

'Onu övüyor gibi göründüm ama alttan alttan vurdum'

FETÖ gözü dönmüş bir sistem. Hem homoseksüelliği hem bölünmeyi savunuyorlardı. Onlara yardım etsem celladıma yardım etmiş olacağım. FETÖ başarılı olsaydı benim bedenimi yok ederdi. Ben onu övüyor gibi göründüm ama alttan alttan vurdum. İyiler, haslar gibi konuşmalarım olabilir ama araştırılsın diyordum. O dönem herkes destekliyordu, sıraya giriyorlardı onun elini öpmek için. Ben bu adamlarla ne konuştum ne görüştüm.

'Vatikan'la konuştum'

İsrail’le niye görüştük; çünkü İslam âleminin en çekindiği yer. İslam Birliği kurulduğunda Siyonizm kurulmuş olacak ve İsrail de bize katılacak. Siyonizm İslam âleminin birliğidir. Vatikan’la da konuştum. İsrail’den yaşlı hahamlar geldi. Benim sayemde İslam’ı kabul ettiler.”