Adnan Oktar davasında gerekçeli karar açıklandı

Adnan Oktar davasında 11 bin 400 sayfalık gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, organize suç örgütünün yıllardır ortaokul ve liselerde verdiği "konferanslar" yoluyla örgütlendiğini belirtti.

Yıllarca okullarda evrim karşıtı safsataları "Harun Yahya" adıyla yaygınlaştırmasının önü açılan Adnan Oktar ve cemaatinin yargılandığı davada gerekçeli kararını açıklayan mahkeme "Konferanslarda anlatılan içeriklerden ve standlarda sergilenen materyallerden etkilenen özellikle lise öğrencileri örgüte kazandırılmak üzere örgütsel uygulamalardan geçirilmektedir. Yine örgüt mensupları tarafından yazılan, ancak örgüt lideri adıyla veya örgüt liderinin mahlası olan 'Harun Yahya' adıyla basılıp yayımlanan onlarca kitap da benzer maksatlarla örgütsel propaganda için kullanılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, ayrıca örgütün soruşturma ve yargılama aşamasında aleyhte tespit ve değerlendirmede bulunan neredeyse tüm kamu görevlilerine karşı asılsız ithamlarda bulundukları, korkutma-sindirme-baskılama amacıyla savcılıklara ve ilgili kurumların disiplin birimlerine suç duyurusu yaptıkları da anlatıldı.

Örgütün hedef aldığı kişilere karşı yapılan karalama ve itibarsızlaştırma kampanyalarının kamuoyunca iyi bilindiği belirtilen kararda, "Soruşturma ve kovuşturma safhasındaki iş ve işlemlerde görev yapmış kamu görevlilerinin kararlı duruşu sayesinde yargılama sonunda örgütün gerçek yüzü tüm çıplaklığıyla ortaya konulmuştur" denildi.

Gerekçeli kararda yer alan "Ayrıca yargılamayı yürüten mahkeme heyetimize karşı da benzer faaliyetlerde bulunacağı beklenen bir gerçektir" ifadeleri dikkat çekti.

Mahkeme heyeti 11 Ocak’ta Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada davayı karara bağlamış, "örgüt yöneticisi" sanıklar Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftoğlu, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Merve Büyükbayrak, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Fatma Ceyda Ertüzün ve Ayşegül Hüma Babuna'yı ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.