Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik İstanbul merkezli olarak 8 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 23 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınanlar arasında bir doktor ve üç öğretmenin de bulunduğu belirtiliyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Adnan Oktar Cemaati'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi.
Haber Merkezi
Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik İstanbul merkezli olarak 8 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 23 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınanlar arasında bir doktor ve üç öğretmenin de bulunduğu belirtiliyor.