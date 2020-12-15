Adnan Oktar Cemaati'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi.

Haber Merkezi

Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik İstanbul merkezli olarak 8 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 23 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında bir doktor ve üç öğretmenin de bulunduğu belirtiliyor.

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