Adnan Kahveci ve Kıvırcık Ali Parkları betonlaştırılıyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Yenimahalle Kent Konseyi Kent Gönüller Meclisi, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Yenimahalle Belediyesi’nin Adnan Kahveci Parkı’nda ticari yapılaşma için ihaleye çıkmasını masaya yatırdı.

Adnan Kahveci ve Kıvırcık Ali parklarının betonlaştırıldığını belirtilirken Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

"Özellikle Adnan Kahveci Parkı’nda, parkın yapılaşmaya ve ticarete açılması konusunda ihaleler yapılıyor ve bir taraftan da inşaatlar başlıyor. Bunların doğru olmadığının altını çizmek isteriz. Yenimahalle Belediyesi’ne Adnan Kahveci Parkı’ndaki ihalenin iptal edilmesine ilişkin için yazı yazdık. Yeşil alanların böylesi bir yapılaşmanın, özelleşmenin ve ticarileşmenin söz konusu olamayacağını belirterek, ihalenin iptal edilmesini istedik."

'Kamusal yeşil alanların şirketlere verilmesi kabul edilemez'

Candan, "Kamusal yeşil alanların yap işlet devret modeliyle şirketlere verilmesi kabul edilemez. Çünkü bu alanlar herkesin kullandığı kamusal alanlardır. Özel işletmelere verilmesi doğru değildir. Plan değişikliği yapılmadan, planlara aykırı bir şekilde ve ruhsatının belli olup olmadığı durumda, bu yapılaşmanın ne amaçla ve hangi plan kararlarıyla yapıldığını sorguladık" dedi. Candan, Kıvırcık Ali Parkı’nda da aynı sıkıntıların yaşandığını belirterek, "Yenimahalle Belediyesi sınırlarındaki bu parkların yapılaşmaya açılması, ticarileştirilmesi ve özelleştirilmesi kabul edilemez. Resmi yazılara cevap geldiğinde hukuksal sürece başvuracağız" diye konuştu.

Yenimahalle Kent Konseyi Kent Gönüller Meclisi Başkanı Adnan Güven ise "Yaptığımız araştırma sonucunda bu ihalenin ilk olmadığını yeşil alanların hatta deprem toplanma alanlarının parça parça yapılaşmaya ve ticarileşmeye çok daha önce açıldığını ve yasaya aykırı olarak betonlaştırıldığını gördük. Bunu bir diğer örneğini de Kıvırcık Ali Parkı’nda görmekteyiz" dedi.