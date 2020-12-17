Adli Tıp: Lokumcu'nun ölümünde biber gazının etkisi var

Metin Lokumcu'nun Adli Tıp raporunda biber gazının etkisi yer aldı.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, Hopa’da öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne dair Adli Tıp Genel Kurulu’nun raporuyla, biber gazının kronik kalp hastalığını tetikleyen bir faktör olduğu tespit edildi.

Avukat Meriç Eyüboğlu Bianet’e yaptığı açıklamada, bunun benzer davalarda da emsal olabileceğini ifade etti.

Adli Tıp raporunun sonuç bölümünde şu ifadeler yer alıyor: “Kronik kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün kendisinde mevcut kalp damar hastalığının olayın efor ve stresi ile aktif hale geçmesi sonucu meydana gelmiş olduğu, yakın mesafeden yoğun olarak ortho chlorobenzalmalononitrilo CS gazına maruziyeti olduğunun kabulü halinde, bu maruziyetin de kendisinde mevcut kalp-damar hastalığının aktif hale geçmesinde efor ve stres faktörüne, ilave faktör olarak kabul edilmesi gerektiği kararı oy birliği ile mütalaa olunur.”

'Ölüm ile biber gazının nedensellik ilişkisi var'

Davanın ilk duruşması 24 Aralık’ta Hopa Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede de Lokumcu’nun biber gazı etkisiyle hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Avukat Meriç Eyüboğlu, normalde otopsi sırasında toplumsal olaylarda kullanılan gazlarla ilgili inceleme yapılmadığından Türk Tabipleri Birliği’nden buna dair bir tespit için rapor talep etmişti.

TTB’nin 2012’de hazırladığı raporda da şu sonuca varılıyordu: “1956 doğumlu Metin Lokumcu'nun; 31.05.2011 tarihli hastane evrakı, ifadeler, Hopa C. Savcılığı soruşturma dosyası ve 01.06.2011 günü Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinde yapılan otopsisi bulguları bir arada ve bir bütünlük içinde değerlendirildiğinde; kişinin ölümüne neden olacak düzeyde bir kalp hastalığı ya da KOAH düzeyinde bir akciğer hastalığı olmadığı, otopsi rapor sonucunda bildirildiği gibi kendisinde mevcut bir hastalık sonucu ölmediği, emosyonel olarak stresli bir ortamda kimyasal gaza (OC ve CS) maruz kaldığı, bilimsel olarak en muhtemel ölüm mekanizmasının; kimyasalın ön planda solunum sistemi üzerindeki etkisi ile oluşturduğu akciğer hasarı, asfiksi, solunum yetersizliği, asidoz ve daha küçük bir olasılıkla sebep olabileceği ani hipertansif krizle birlikte gelişen akciğer ödemi ve tüm bu sayılan mekanizmaların tetikleyebileceği ventriküler fibrilasyon olduğu, ölüm ile kimyasal gaza maruz kalma arasında nedensellik ilişkisi olduğu kanaatini bildirir değerlendirme raporudur.”

Ne olmuştu?

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs 2011'de Hopa'da düzenlediği mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazından ve aldığı darbelerden etkilenerek kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu hayatını kaybetti.

Eylem günü Lokumcu'nun polisin önüne geçip ellerini arkasından bağlayarak, “Hadi al götür, kurtar memleketi” deyişi basına yansımıştı.

Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 70 kişiden 16'sı tutuklanmış, daha sonra bu kişiler serbest bırakılmıştı.

Dönemin başbakanı Erdoğan, Lokumcu'nun ölümünün ardından İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde 'Türkiye Hazır Hedef 2023' proje tanıtım toplantısında şunları söyledi: “Tabi bu arada bir tanesi de kalp krizi geçirerek, kimliğini bilmiyorum, üzerinde durmaya da gereğini duymuyorum kalp krizi sonucu ölmüş.”