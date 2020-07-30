Adli Tıp Kurumu'ndan ölüm orucundaki avukatlar hakkında 'cezaevinde kalamazlar' raporu

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunun 209’uncu gününde olan Avukat Ebru Timtik ile 178’inci günündeki Avukat Aytaç Ünsal hakkında Adli Tıp Kurumu cezaevinde kalmalarının uygun olmadığına dair rapor verdi.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin bugün ölüm orucundaki avukatlar hakkında tahliye edilip edilmeyecekleri yönünde karar vermesi bekleniyor.
Ne olmuştu?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi. ÇHD davasında 20 Mart 2019’daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti.