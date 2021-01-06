Adıyaman'da yakıt tankeri patladı

Adıyaman'da yıkım işlemleri yapılan eski bir kamu binasının fuel-oil tankının sökümü sırasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Vali Mahmut Çuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan ve daha önce DSİ tarafından kullanılan eski bir kamu binasının boşaltılıp yıkımına başlandığını söyledi.

Yıkım çalışmaları sırasında küçük çaplı bir patlamanın meydana geldiğini ifade eden Çuhadar, "Binanın fuel-oil tankının sökümü sırasında patlama yaşandı. Olayda çok şükür ölen veya yaralanan olmadı. Çıkan yangın da söndürüldü. Tankın içi boşaltılmıştı, patlamanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor." dedi.

Patlamanın olduğu çevredeki yollar trafiğe kapatılırken ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.