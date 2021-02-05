Adıyaman'da silahlı çatışma: 6 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü yakınlarında husumetli olduğu belirtilen iki aile arasında çıkan kavgada uzun namlulu silahlar kullanıldı. Çatışmada 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olayın saat 16.00 sıralarında, Sincik ilçesi Çamdere köyünde ikamet eden ve aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında yaşandığını, çatışmada 6 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını söyledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Çuhadar, "Köyde yeni olayların vuku bulmaması için gerek emniyet gerek jandarma güçlerimiz halihazırda gerekli güvenlik önlemlerini almış bulunmaktadır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması en büyük temennimizdir. Ailelere sağduyu tavsiye ediyorum" dedi.

İki aile arasındaki husumetin geçmiş muhtarlık seçimlerine dayalı olduğu öne sürüldü.