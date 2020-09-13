Adıyaman’da cenazede kavga: 6 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde cenaze işlemleri sırasında akrabalar arasında kavga çıktı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
Kahta Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren 58 yaşındaki Kamile Kutlu’nun defin işlemleri sırasında çıkan kavgayı ayırmak için polis havaya ateş açtı, biber gazı sıktı. 6 kişinin yaralandığı kavgada yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karıştığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişiden birinin üzerinde silah çıktığı belirtildi.
Cenazenin ilçe merkezinde defnedileceği bildirildi.