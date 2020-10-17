'Adını onurla taşımak boynumun borcu olsun'

Bu yıl Enver Gökçe'nin 100. doğum yılına denk gelen "2020 Yılı Enver Gökçe Toplumcu Gerçekçi Şiir Ödülü", şair Nihat Behram'a verildi.

Bütün sanat yaşamını toplumcu gerçekçi ilkeye bağlı olarak sürdürmesi nedeniyle ödülün Behram'a verildiği açıklanırken, "Ödül verilirken sanatçının tüm yaşam ve yaratım çizgisi izlenmiştir. Nihat Behram'ın, dünya görüşü ve şiir yapısındaki duruluğu, Türk dilini kullanışı, Enver Gökçe'nin şiirine yakınlığı düşünülerek bu ödüle değer görülmüştür" denildi.

Barış Kitap, Öyküşiir Dergisi ve Enver Gökçe Dostlar Grubu tarafından verilen ödülün seçici kurulunda yer alan isimler şöyle: Ali Ekber Ataş, Arzu K. Ayçiçek, Ayten Mutlu, Hasan Hüseyin Yalvaç, İbram Erdem, Mehmet Özer, Metin Turan, Orhan Selen ve Yalçın Duman.

'Ödül haberi geldiğinde kendimi bileği taşı üstüne düşmüş gibi hissettim'

Ödüle ilişkin soL'a bir açıklama yapan şair Nihat Behram, "Kültür/bilinç/şiir sevda kuyusu, Enver Gökçe'nin 7 yıllık zindan hayatının 2 yılı Sansaryan işkence hücrelerinde geçti. Örselenmiş bir bedenle, fakat kaya gibi çelik bir ruhla çıktı zindandan. Yaşamının sonuna dek de bu ruhla yaşadı. Ruhu direnişin bileği taşıdır. Ödül haberi geldiğinde kendimi bileği taşı üstüne düşmüş gibi hissettim" dedi.

"Enver Gökçe Ödülü"nü zulme/zalime karşı verilmiş dövüş silahı, direniş andı saydığını vurgulayan Behram, sözlerine şöyle devam etti:

Bu yıl Enver Gökçe’nin 100. doğum yılıdır.

Onun adını taşıyan ödüle lâyık olmak ölçüsü boyun eğmemek/direnmek

halka hayata adanmaktır.

Enver Ağabeye verilmiş sözüm var:

„And

Olsun

Şart

Olsun

Yerde

Kalmaz

Ahım“

Adını onurla taşımak, acılarının hesabını sormak

boynumun borcu olsun!

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