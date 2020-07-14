ADD, Ali Erbaş'ın Ayasofya medrese olsun sözleri hakkında suç duyurusunda bulundu

Atatürkçü Düşünce Derneği, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'ya ilişkin 'İnşallah cemaati bol olsun, ziyaretçisi bol olsun içinde sadece ibadet etmekle kalınmasın ve bir mektep bir medrese olsun' sözleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

ADD tarafından yapılan açıklamada, ''Tevhid-i Tedrisat ve Anayasal ilkelere aykırıdır. Hukuk Müşavirliğimiz, Diyanet İşleri Başkanı hakkında, bu nedenlerle, suç duyurusunda bulunmuştur” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca ADD açıklamasında, ''Ayasofya’nın ibadete açılması, asıl mesele değildir. Asıl mesele; Atatürk’ün kurduğu ulus devlet modelinin tasfiye edilmesidir… Asıl mesele, hukukun siyasete alet edilmesidir. Asıl mesele, ekonomik krizdir. Asıl mesele, işsizliktir. Asıl mesele, Ayasofya üzerinden, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı yapılmasıdır. Bu durum; rahatsız edicidir, kaygı vericidir, düşündürücüdür'' ifadelerine de yer verildi.