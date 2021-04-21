Adanaspor taraftarı: Anonim şirket yapısı feshedilsin

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig'de yer alan Adanaspor'da, taraftarlar kulübün anonim şirket yapısına tepki gösterdi.

#AdanasporİçinÖzgürlük etiketiyle sosyal medyadan seslerini duyuran taraftarlar bir imza kampanyası da başlattı.

Adanaspor İçin Özgürlük Hareketi ismiyle açıklama yapan taraftarlar kulübün "anonim şirket yapısının feshedilmesin" talep ederek "Adanaspor bugün alt ligde bile kümede kaldığına sevinen bir takımdan başka bir şey değildir" dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

'Adanaspor’un geleceği bir kişinin alacağı kararlara mahkum olamaz'

"Adanaspor'un anonim şirket yapısı süreçte Adanaspor'a ve binlerce taraftarına manevi zararlar vermiştir.

Bir anlamda “Adanaspor'un velayetini alan” Anonim Şirket, vasi görevlerini yerine getirmemiş, kulübe yıllarca hiçbir yatırım yapmadığı gibi, manevi yönden hem kulübün hem taraftarın zarar görmesine neden olmuştur. Mevcut yönetimin taşıyamayacağı bir yüke dönüşen Adanaspor, şehirde sürekli yıpranan ve kan kaybeden bir kulüptür artık.

Süper Lig ikinciliği olan, Türkiye'yi UEFA’da ve Balkan Kupalarında temsil eden yine Süper Ligde iki kez gol kralı çıkaran, alt yapısından onlarca futbolcuyu ülke futboluna kazandıran, Türkiye’de ilk kadın başkanı olan o ihtişamlı ve gölgesi ağır olan 'Adanaspor adı' değersizleştirilmiş ve sıradan bir kulüp seviyesine düşürülmüştür.

Ne yazık ki bugün, alt ligde bile kümede kaldığına sevinen bir takımdan başka bir şey değildir Adanaspor. Mevcut Anonim Şirket tarafından alındığı ilk gün gibi, hâlâ bir 'kâğıt parçası' olan, alt yapısı izbe bir odaya sıkıştırılmış, A takımı bile ancak bir mahalle sahası olabilecek tesiste çalışan, yani, 15 yıllık süre zarfında dikili tek ağacı bile olmayan Adanaspor'un, 'anonim şirket yapısının feshedilmesini' ve yönetme, karar verme, tercih etme hak ve özgürlüklerinin bir ailenin değil, Adanaspor Taraftarının inisiyatifinde olmasını istiyoruz.

A.Ş. yönetiminin şekli ve uygulamaları amatör takım seviyesinden öte bir yerde değildir. Adanaspor taraftarının seçeceği herhangi bir yönetim, her detayda, mevcut yönetimden çok daha iyisini yapacak seviyede olacaktır. Geleceğimizin bir aile tarafından adeta ipotek altında olması daha fazla tahammül edilecek bir durum değildir. Muhtemel başarısızlıklarda da sorumlusunun doğrudan taraftarın ve seçtiği yönetiminin olduğu bir dönemin başlamasını diliyoruz.

Sonuç olarak, Adanaspor’un geleceği bir kişinin alacağı ve uygulayacağı kararlara mahkum olamaz. Kulübün bugünkü yönetim yapısı şehri ve taraftarı tamamen dışarda tutmakta; acıyı, kederi, kaybetme duygusunu kitlelere yıkmaktadır. Kurumsal anlamda geleceğe dair hiçbir umut vermeyen/veremeyen yönetim, Adanaspor’u sonunda ancak bir cenaze olarak terk edecektir. İyice yıprattığı camiayı en nihayetinde yok edeceği aşikardır.

Adanaspor yok olmadan, o 'kâğıt parçası' hangi gerekçeyle Anonim Şirket yapısına verildiyse, aynı gerekçeyle geri alınmalıdır. Yönetimsel olarak yeniden özgürleşip kendi kaderimizi tayin etme hakkını almak istiyoruz.

Bugün, herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gün Cumhurbaşkanı olma hayali kurabilir ama hiçbir Adanasporlu bir gün Adanaspor Başkanı olma hayali kuramaz. Biz o hayalin de peşindeyiz! Bizi yakan veya ısıtan, kendi ateşimiz olsun."