Adana’daki orman yangını devam ediyor, bazı evler boşaltıldı

Adana’nın Pozantı ilçesindeki çıkan orman yangını devam ediyor. Yangına havadan müdahaleye havanın kararması nedeniyle ara verilirken, karadan müdahale ise devam ediyor. Belemedik Mahallesi’ne ulaşan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle mahalledeki evler boşaltıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, "Rüzgar nedeniyle yangını kontrol etmekte güçlük yaşanıyor. Yangın şu an Yenikonacık mevkisinde devam ediyor. Yangında can kaybı bulunmuyor" dedi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ise yaptığı açıklamada, "Bölgemizde ciddi orman yangınları gerçekleşiyor. Son yıllarda gördüğümüz en büyük yangını yaşıyoruz" diye konuştu.

Yangının Belemedik Mahallesi’ne ulaşması üzerine jandarma ekipleri tarafından, "Yangın mahallemizi tehdit etmektedir. Evleri seri şekilde boşaltalım" şeklinde yapılan anonsun ardından mahalle sakinleri evlerini boşalttı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay sabotaj ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi. Çay “Bölge engebeli ve karadan müdahale zor. Büyüyen bir yangın ve sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Bununla ilgili soruşturma yapılıyor. 4-5 farklı noktada çıktı. Beklemediğimiz yerlerden alevler yükseldi” dedi.