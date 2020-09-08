Adana’da toplu taşımaya zam

Adana’da toplu taşıma ücret tarifesine zam yapıldı. Haberi sosyal medya hesabından açıklayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, zam duyurusunu yaparken özür diledi.

Yeni tarifeye göre belediye otobüslerinde tam ücret 2,90 TL, öğretmen 2,40 ve öğrenci 1,50 TL oldu.

Karalar şöyle yazdı:

"Otobüslerde öğrenciye %7,1 tam bilete %28,5 öğretmene %33,3 zam yapmak zorunda kaldık, özür dileriz. Son fiyat ayarlaması 3 yıl önceydi. O zamandan bu yana dolar %115, akaryakıt tüm dünyada ucuzlarken Türkiye’de zamlandı. Çarşı pazar (Tüfe) fiyatları resmi verilerle ortalama %51 zamlandı. Biz tek kuruş zam yapmadık. Çok üzgünüz ama artık başka çaremiz kalmadı. Anlayışınıza sığınıyoruz."